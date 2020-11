Milan, Saelemaekers: "A Napoli per vincere. Quest'anno possiamo fare qualcosa di importante"

Alexis Saelemaekers ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset:

Sul suo momento: "Penso che la fiducia sia molto importante per un giocatore. Ora l'allenatore mi sta dando grande fiducia e questo mi sta aiutando a fare quello che sto facendo".

Sul momento della squadra: "Siamo un'altra squadra adesso, abbiamo più fiducia. Domenica andiamo a Napoli per vincere".

Su Pioli e Bonera: "Non è un momento facile per mister Pioli, speriamo di vincere per lui. Bonera è pronto per questa partita, ha fatto un bel lavoro con la squadra in questa settimana".

Sullo scudetto: "Dobbiamo pensare una partita alla volta, ma credo che possiamo fare qualcosa di importante quest'anno".