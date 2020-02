Milan, Saelemaekers: "Ibra specale. Lo vedevo in tv, ora è accanto a me"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di presentazione per Alexis Saelemaekers, l'ultimo acquisto di gennaio del Milan. In conferenza stampa, il terzino belga ha parlato - tra le altre cose - anche di alcuni singoli: "Com'è condividere lo spogliatoio con Ibrahimovic? Lo vedevo in tv invece ora è accanto a me, un qualcosa di davvero speciale".

C'è un ex Anderlecht come Biglia...

"Lo ammiravo molto, mi fa piacere giocare con giocatori come lui, me lo ricordo all'Anderlecht".