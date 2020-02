Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alexis Saelemaekers, nuovo esterno del Milan, ha parlato a Dhnet.be dopo l'approdo in rossonero e in vista del derby contro l'Inter partendo dall'esordio contro il Verona: "Un momento storico, inizialmente ero un po' teso. Soprattutto quando l'allenatore mi ha dato tutte le istruzioni in italiano che non ho capito bene. Ad essere sincero, non sapevo nemmeno dove dovessi giocare: vedendo chi usciva (Calabria ndr), ho capito che avrei giocato da terzino offensivo, visto che il Verona era in dieci. Il mio obiettivo ora è provare a diventare titolare il prima possibile. Il prossimo fine settimana ci sarà il derby, Romelu Lukaku mi ha già contattato per dirmi che ci vedremo. Vuole farmi vedere i posti giusti in città".