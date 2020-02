Alexis Saelemaekers, nuovo acquisto del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul derby alle porte: "L'atmosfera si sente già a livello dei giocatori, perché i prendono questa partita molto sul serio. E' un derby che bisogna assolutamente vincere, per cui approfitterò di ogni momento in questa settimana per entrare in clima derby insieme alla squadra".

Ibrahimovic? "Ricordo quando ero bambino, guardavo le sue interviste in televisione e pensavo: 'ma è un calciatore fantastico'. Mi ha accolto nel club e mi ha dato il benvenuto insieme agli altri, è davvero incredibile per me".

Lukaku? "Si è congratulato per la firma con il Milan e mi ha detto che ci sarà per qualsiasi cosa dovessi avere bisogno. Ci incontreremo fuori dal campo, intanto ci incontreremo domenica per il derby".