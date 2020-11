Milan, Saelemaekers: "Momento non facile per Pioli, abbiamo giocato e vinto per lui"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Alexis Saelemaekers ha parlato dopo la grande prestazione offerta dai rossoneri contro la Fiorentina (2-0 il risultato finale): "La fiducia di Pioli? Per me è molto importante avere la fiducia della squadra e del mister perchè mi da grande forza. Sono contento di aiutare la squadra e devo continuare così. Sappiamo che per lui non è un momento facile e per questo abbiamo giocato e vinto per lui. Stiamo lavorando ogni settimana per la vittoria e dobbiamo continuare in questo modo partita dopo partita. Siamo sulla buona strada"