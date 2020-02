© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi presentatosi come nuovo acquisto per il Milan, Alexis Saelemaekers ha parlato così del proprio futuro, senza sbilanciarsi granché: "Non so se rimarrò, riguarda il club, ma non voglio nemmeno saperlo, mi alleno al massimo e poi vediamo. Lavorerò per eliminare i dubbi e dimostrare di essere pronto, se ci sono critiche non mi importa. Lavoro per essere titolare".