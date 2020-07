Milan, Saelemaekers: "Pioli crede in me, sono orgoglioso. Sento la sua fiducia"

Alexis Saelemaekers, in campo dal primo minuto questo pomeriggio contro la Sampdoria, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match valido per la 37esima giornata di Serie A. "Sono orgoglioso del fatto che il mister creda in me, mi sta facendo giocare tanto e sono in fiducia. Proverò a fare un'ottima partita per dare una mano alla mia squadra", ha detto l'esterno offensivo del Milan.