Milan, Saelemaekers: "Prenderemo ogni singola partita come una finale"

Alexis Saelemaekers, difensore del Milan, ai microfoni di Sky Sport ha presentato così la sfida contro il Torino: “Contro la Juventus è stata una bella esperienza. Per me, ma per ogni calciatore. Pensiamo a stasera, come ogni gara abbiamo l’obbligo di vincere. C’è la giusta mentalità, vogliamo fare qualcosa d’importante. Prendiamo ogni gara come una finale, poi tireremo le somme. Dobbiamo e vogliamo dare tutto per questo club”.