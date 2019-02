Il Milan non molla Allan Saint-Maximin, talento classe 21 del Nizza. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti il giocatore avrebbe già deciso di lasciare il club francese al termine della stagione per approdare al Milan. Il Nizza però non ha nessuna intenzione di regalare il suo gioiello e vuole almeno 30 milioni di euro. Il valore tecnico del ragazzo non si discute, ma le bizze fatte nell'ultimo periodo possono aver portato Leonardo e Maldini a più di una riflessione sul suo aspetto comportamentale.