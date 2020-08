Milan, salgono le quotazioni di Pezzella ma niente scambio con Duarte

vedi letture

Crescono le quotazioni di German Pezzella in casa Milan, con Stefano Pioli che lo accoglierebbe volentieri dopo l'esperienza comune alla Fiorentina. Il club viola chiede non meno di 18-20 milioni, prezzo comunque più abbordabile rispetto ai 40 richiesti per il compagno di reparto Milenkovic. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra le parti, con l'ipotesi di scambio con Duarte che non trova conferme né dentro né fuori dal club rossonero. A riportarlo è Tuttosport.