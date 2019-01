Milan, Samp e Viola si sfidano per Gabbiadini. Ma occhio al Betis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo la Sampdoria. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, sulle tracce di Manolo Gabbiadini ci sarebbero anche Milan, Fiorentina e Betis. L'attaccante italiano è in uscita dal Southampton, dove è ormai fuori dai piani di mister Hasenhüttl, e nei prossimi giorni sarà chiamato a decidere il suo futuro. Con la Serie A come destinazione sicuramente gradita.