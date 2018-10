Milan-Sampdoria 3-2 al 64'. Controsorpasso firmato Suso

Sampdoria, Quagliarella fa 130 gol in Serie A. Come Graziani e Pascutti

Anche l'Inter piomba su Tonali: ieri al Rigamonti per osservarlo

Milan, per Suso è la prima gioia a San Siro nel 2018

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: Santon titolare, Mertens in panchina

Cagliari, Maran: "Vittoria non scontata. Abbiamo segnato gol bellissimi"

Napoli, Insigne: "Champions, altro fascino. Ma bisogna far bene sempre"

Kolarov: "Una Roma da Champions per questo Napoli quasi perfetto"

L'ultima bandiera: 450 volte in Serie A per De Rossi. E Hamsik fa 511

Milan, Gattuso: "Caldara fuori per almeno un paio di mesi"

Sampdoria, Giampaolo: "Se vuoi fare il salto di qualità non devi perdere"

Buco difensivo del Napoli, El Shaarawy non perdona: Roma avanti

Milan, Cutrone: "Felice per il gol e per l'assist a Higuain"

Milan, Gattuso: "Se la squadra non mi seguisse farei passo indietro"

