Milan-Sampdoria, formazioni ufficiali: Higuain-Cutrone, out Bonaventura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Sampdoria, fischio d'inizio alle 18. Spicca nei 22 presenti la presenza di Patrick Cutrone dal primo minuto, al fianco di Gonzalo Higuain. Non era mai successo finora, con Gattuso che accantona il 4-3-3 per varare un 4-4-2 a trazione offensiva, considerata la presenza di Suso sulla corsia destra. Altra novità la presenza di Laxalt, non c'è invece Bonaventura: la mezzala non è nemmeno in panchina, mentre recupera Kessié.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Suso, Kessié, Biglia, Laxalt; Higuaín, Cutrone. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Mauri, Castillejo, Çalhanoglu, Borini, Conti, Bakayoko, Bertolacci, Zapata, Abate, Halilovic. All. Gattuso

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel. A disp.: Rafael Cabral, Belec, Viera, Sala, Barreto, Gaston Ramirez, Jankto, Colley, Caprari, Tavares Dos Santos, Ferrari, Kownacki. All. Giampaolo