vedi letture

Milan, Samu Castillejo: "Meritavamo la vittoria. Il rigore? Non so perché sia stato fischiato"

Dopo l'1-1 contro la Juventus, Samu Castillejo ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sulla partita

"Dopo il derby, era difficile giocare. La Juve è molto forte, ma abbiamo fatto una grande partita".

Sul risultato finale

"Meritavamo la vittoria. All'inizio dell'anno avevano detto che quando i difensori saltano girati e la palla colpisce il braccio non è rigore. Quindi non so perché lo ha fischiato. Noi abbiamo dato tutto, ora pensiamo al Torino".

Sulla sua ammonizione

"Quando ha fischiato quel fallo che non c'era mi sono arrabbiato molto e ho avuto quella reazione. Non era fallo".

Sul ritorno

"Siamo una grande squadra, lo abbiamo dimostrato anche nel derby. Peccato per il pari finale, l'1-0 era buono. Ora pensiamo al campionato, poi ci prepareremo al meglio per il ritorno".