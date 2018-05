Milan, sarà mercato d’esperienza. Nessun sacrificio in nome del bilancio

Sono arrivate rassicurazioni nella giornata di ieri durante l’assemblea dei soci a Casa Milan, il club non ha bisogno di cedere per fare mercato. Saranno sacrificati giocatori per fare posto ad altri, ma il motivo è tecnico-tattico, non economico. Ciò che sottolinea Marco Fassone è che non saranno ceduti giocatori nel nome del bilancio. Sarà una campagna acquisti meno pirotecnica rispetto a quella della passata stagione, ma verranno apportati 3-4 correttivi di spessore. In modo particolare l’identikit è di giocatori esperti, non di giovani dalle belle speranze. L’idea del Milan è comprare giocatori già pronti per portare subito il Milan in Champions League, inserendoli nel tessuto di giocatori già attualmente in rosa. Il direttore sportivo Mirabelli è già all’opera per provare a regalare a Gattuso un paio di pedine importanti in attacco, nello specifico un attaccante prolifico e che sappia davvero fare la differenza. In partenza quindi Kalinic e Bacca, sia per non affollare il reparto ma anche per monetizzare.

Per quanto riguarda il capitolo economico-finanziario, il Milan è fiducioso di riuscire a fornire ai cinesi il piano giusto per rifinanziare il debito entro 30-40 giorni. Nell'incontro avvenuto a Nyon due settimane fa David Han Li ha rassicurato la UEFA. La risposta per quanto riguarda il Settlement Agreement arriverà entro fine maggio. Le perdite del Milan ad oggi si attestano intorno agli 80-90 milioni. L'obiettivo della società di via Aldo Rossi, in vista del prossimo bilancio, è ridurre il passivo intorno ai 55-60 milioni in modo da avvicinarsi a quel -30 milioni che la UEFA richiede di raggiungere entro tre anni. Se, invece, dovesse arrivare la qualificazione in Champions League nel campionato 2018-2019, ci sarà il break even (pareggio, ndr) già nella prossima stagione.