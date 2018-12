Milan, Sarri chiama Higuain: "È formidabile, sanno tutti che mi piace"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, Maurizio Sarri risponde alle indiscrezioni di mercato che riguardano i Blues e ammette l'interesse per Gonzalo Higuain: "Come sapete mi piace molto. È un giocatore formidabile, un uomo meraviglioso. Ma non voglio parlare di Higuain. Ho due attaccanti, due e mezzo al momento e Gonzalo gioca per il Milan. Meglio non parlarne al momento".