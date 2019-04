Milan, Sarri o Jardim con la Champions. Tre nomi per il piano B

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan si muove alla ricerca del tecnico per la nuova stagione e il Corriere della Sera di questa mattina parla di due gruppi ben distinti in caso di qualificazione in Champions League o di arrivo sotto il quarto posto. Nel primo caso i candidati sono Maurizio Sarri e Leonardo Jardim, mentre nel secondo i papabili sarebbero Eusebio Di Francesco, Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo.