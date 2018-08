Milan, Sarri vuole Reina: i rossoneri ci pensano per la plusvalenza

© foto di Federico De Luca

Thibault Courtois è a un passo dal ritorno a Madrid, questa volta sponda Real. Quasi impossibile che il colloquio con Sarri possa cambiare la sua volontà e dunque ecco che si torna subito a parlare di un futuro a Londra per Pepe Reina. L'ex Napoli ha dichiarato di voler restare, ma anche di essere legato all'allenatore dei Blues da un rapporto che va oltre allo sport. Per questo è difficile capire cosa sceglierebbe in caso di offerta concreta. Vero è che i rossoneri, incasserebbero 6-8 milioni di euro di plusvalenza senza colpo ferire e dunque non è impossibile pensare che in caso di chiamata la porta non possa aprirsi per un addio a velocità record. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.