Milan-Sassuolo 1-0 all'intervallo. I rossoneri soffrono, decide un'autorete

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Milan avanti di misura contro il Sassuolo, in un primo tempo fin qui sofferto.

Gattuso ritrova Suso e riassegna una maglia da titolare a Calabria, nonostante l'ottima prova di Conti contro l'Empoli. Kessié recupera dal problema rimediato contro la Lazio. Sassuolo senza prima punta con Djuricic numero nove solo di maglia ma utile raccordo a centroarea per gli esterni e per le mezzali.

Sassuolo avversario storicamente ostico per il Milan e lo ha dimostrato nei primi 45', dove un grande Donnarumma su Djuricic e un palo su conclusione di Boga negano agli emiliani la gioia del gol. Milan contratto, Piatek ben controllato così come Paquetá. Suso fatica a illuminare, Calhanoglu va a intermittenza. Ma il gol arriva comunque, sugli sviluppi di corner. Nella circostanza Suso mette un bel pallone dall'angolo destro dove si avventano in tre: Musacchio, Piatek e Lirola. Il pallone tocca il difensore sassolese e batte Consigli.

Sassuolo che non si scompone e viene preso per mano da un ottimo Boga, la cui velocità mette in difficoltà Calabria. Il Milan resiste e va all'intervallo in vantaggio, non prima di un ultimo brivido su una punizione di Berardi bloccata in due tempi da Donnarumma.