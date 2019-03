Milan-Sassuolo, formazioni ufficiali: tornano Suso e Calabria. Kessié c'è

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo. Torna Suso, che contro il Sassuolo all'andata aveva trovato le prime reti. Dal 1' anche Calabria, che nell'ultimo turno aveva lasciato spazio a Conti. Kessié, dopo aver preoccupato per il colpo subito in Coppa Italia contro la Lazio, è regolarmente in campo dall'inizio.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paqueta, Suso, Piatek, Calhanoglu. A disp. Reina, Donnarumma A, Castillejo, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Abate, Biglia, Strinic, Cutrone, Laxalt. All. Gattuso.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli, Sensi, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga. A disp: Pegolo, Lemos, Da Silva, Matri, Scamaccia, Sernicola, Odgaard, Magnani, Khouma, Di Francesco, Bourabia, Adjapong. All. De Zerbi.

ARBITRO: Valeri

ASSISTENTI: Tolfo – Caliari

IV° UOMO: Volpi

VAR: Fabbri

AVAR: Valeriani