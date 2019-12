Milan-Sassuolo, i voti ai tecnici: Leao per Piatek cambio giusto ma tardivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Milan-Sassuolo 0-0

Una partita che ha offerto tanti spunti, quella fra Milan e Sassuolo, nonostante il risultato finale di 0-0. I rossoneri recriminano per il doppio legno colpito da Rafael Leao nell'ultimo quarto d'ora, ma a conti fatti il pareggio sembra essere il risultato più giusto per quanto visto in campo.

STEFANO PIOLI 5,5 - Il suo Milan ci prova e ci riprova, ma non riesce proprio a sfondare l'ultima linea difensiva neroverde anche grazie ad un ottimo Pegolo. Qualche appunto può esser fatto sull'utilizzo dal primo di Piatek e non Leao (anche se l'ex Lille non è una prima punta, per il tecnico rossonero) e soprattutto sulla permanenza in campo per tutta la partita o quasi di Suso e Calhanoglu, esterni del 4-3-3 non propriamente ispirati.

ROBERTO DE ZERBI 6 - Un Sassuolo convinto, quadrato, equilibrato. Il 4-2-3-1 a trazione offensiva con cui i neroverdi arrivano a San Siro sembra funzionare, soprattutto nel primo tempo quando la lucidità è ancora tanta e la stanchezza non ancora arrivata. La squadra gioca bene e sa fronteggiare gli assalti rossoneri, peccato che alla fine della fiera manchi qualcosa dal punto di vista della cattiveria in area di rigore e della finalizzazione.