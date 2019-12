© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Squadra che vince non si cambia. E così è per il Milan di Stefano Pioli che contro il Sassuolo, alle ore 15, scende in campo col solito 11 che ha battuto Bologna e Parma. Sulle corsie ancora Conti e Theo Hernandez, a centrocampo con Bennacer ci sono Kessie e Bonaventura. Davanti Calhanoglu e Suso a sostegno di Kris Piatek.

Mister De Zerbi sceglie invece Pegolo in porta con Marlon-Ferrari a protezione in zona centrale. I due filtri a centrocampo saranno Magnanelli e Locatelli, davanti qualità e fantasia con Berardi-Djuricic-Boga a sostegno di Caputo.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Milan e Sassuolo:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo