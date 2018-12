Milan, scambio Higuain-Morata in decollo: ad arbitrare c'è la Juventus

© foto di PHOTOVIEWS

Lo scambio tra Morata e Higuain è un'idea appena lanciata ma se fosse per i due calciatori probabilmente potrebbe andare in porto anche a partire dai primi giorni di gennaio. Ovviamente non sarà così semplice, ma visto il rendimento dei due attaccanti e le possibilità del mercato invernale, è un'opzione che sia il Chelsea che il Milan, con la Juve a fare da arbitro, prenderanno in considerazione. Il riscatto del Pipita per mano dei rossoneri (dopo il prestito oneroso da 18 milioni) si è complicato con i paletti del Fair Play Finanziario e anche questo è un motivo di interesse per chi potrebbe portare avanti la trattativa. Lo spagnolo andrebbe di corsa a Milano, anche perché caldeggiato dalla moglie Alice che non vede l'ora di tornare in Italia. Higuain ritroverebbe Sarri che non più tardi degli ultimi giorni ha dichiarato: "E' un fenomeno". Molto dipenderà anche dai costi successivi, quelli che dovrebbero essere messi in conto verso l'estate, ma intanto l'idea c'è e potrebbe maturare ogni giorno di più tenendo comunque banco anche fino all'ultimo giorno utile, ovvero il 31 gennaio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.