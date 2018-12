Fonte: milannews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per il momento è solo un’idea, ma se realizzata potrebbe portare a un clamoroso scambio. Lo scrive stamane il quotidiano Il Giornale parlando della possibile operazione Higuain-Morata. La voce - si legge - corre veloce anche in Inghilterra, dove sono convinti che Blues e rossoneri possano imbastire la trattativa. I passi da percorrere, però, sono ancora molti: il cartellino di Higuain, infatti, è ancora di proprietà della Juve. Ma i due club potrebbero anche studiare uno scambio di prestiti già a gennaio, anche se da casa Milan non arriva nessuna conferma.