© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il possibile scambio tra Higuain e Morata tra Milan e Chelsea, resta una potenziale via d'uscita invernale per cercare di risolvere i problemi del Pipita e del club rossonero. L'argentino non segna da 802 minuti, 9 partite di fila, e questo è sicuramente uno dei motivi del rendimento negativo della squadra di Gattuso. Le voci di mercato probabilmente non lo agevolano, ma una soluzione andrà trovata e ovviamente, il riscatto milionario fissato con la Juventus, è ogni giorno più lontano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.