Milan, scaricato dal club ma necessario per Pioli: l'ultimo valzer di Bonaventura

Pioli potrebbe affidarsi al senatore Bonaventura per sopperire alle tante assenze in vista della ripresa dei giochi. Il centrocampista è in scadenza di contratto e la chiamata tanto attesa dallo stesso giocatore, non è mai arrivata. Il club ha deciso di scaricarlo, ma prima ha bisogno di lui per un ultimo giro di valzer, quello che porterà a terminare questa pazza stagione segnata dal Covid-19. La Juventus ha già subito una rete pesantissima da parte sua, quella che ha dato il via all'ultimo successo, ovvero la Supercoppa Italiana e ora dovrà guardarsi le spalle di nuovo in vista del ritorno della semifinale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.