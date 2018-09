Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "I primi contatti col club? SOno entrato nel cda su segnalazione di Elliott, che mi aveva già prospettato la possibilità di diventare presidente nel caso fosse diventato proprietario. Nessuno di noi poteva immaginare che sarebbe successo, che Yonghhong Li non avrebbe presentato gli aumenti di capitale richiesti. E' un comportamento inspiegabile: ha fatto un piano senza rispettarlo. Il nuovo amministratore delegato? Non abbiamo fretta e non ne voglio mettere a Elliott. E' una scelta che non va fatta sotto pressione. Cosa significa "tornare ai fasti del passato"? Un club come il Milan deve ottenere risultati sportivi. Siamo un club finanziariamente solido, lo stato patrimoniale è a posto ed è stato decisivo anche per l'Uefa. Sotto il piano sportivo abbiamo fatto grandi passi avanti portando Leonardo e Maldini. Occorre un lavoro manageriale che faccia andare di pari passo la parte finanziaria a quella dei risultati sul campo. Tornare a essere l'anti Juve? Vincere il campionato è bellissimo, ma il mondo del calcio è diventato quello della Champions".