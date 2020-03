Milan, Scaroni conferma la fiducia alla dirigenza: "Sto con Gazidis e sono ottimista"

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato così della situazione societaria dei rossoneri ai microfoni dell'ANSA: "Gli interessi del Milan devono sempre stare al di sopra delle individualità. Sono a fianco del nostro amministratore delegato Ivan Gazidis, siamo tutti determinati nell'indirizzare il club nella direzione giusta, quella della crescita e della competitività". Non è mancata poi, dopo il comunicato ufficiale di ieri, la conferma della fiducia nei confronti di mister Stefano Pioli a pochi minuti dalla sfida casalinga col Genoa: "A Pioli e alla squadra rivolgo un caloroso in bocca al lupo per la partita di oggi e resto ottimista in vista degli impegni rimanenti della stagione 2019-2020".