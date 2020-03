Milan, Scaroni e la ripresa del campionato: "Non sono ottimista"

Intervista alle colonne del Corriere della Sera per il presidente del Milan Paolo Scaroni. Fra i vari temi toccati dal numero uno rossonero ha affrontato anche quello dello stop alle manifestazioni sportive, Serie A compresa, imposto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a causa dell'emergenza Coronavirus: “Il campionato si concluderà? Non sono ottimista, purtroppo: siamo talmente in tanti coinvolti nel calcio che un rischio di contagio c’è, anche se è vero che nessuno è più monitorato dei calciatori. Però ho anche visto che quando si segna, ci si bacia e ci si abbraccia come prima, cosa che dovrebbe essere evitata”.