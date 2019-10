© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Sky TG 24 del nuovo allenatore rossonero Stefano Pioli"Si era parlato anche di Spalletti ma lui non era interista (ride)... C'è un solo modo per cambiare le critiche in applausi: vincere. Ho visto stamani Pioli. Abbiamo scelto una persona esperta, preparata e seria. Sono fiducioso perché la squadra c'è e i risultati arriveranno. Servirà un po' di pazienza, un pochina, non troppa, e l'obiettivo è quello di tornare in Champions".