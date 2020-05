Milan, Scaroni: "Gazidis lavora su tre aree. San Siro ha il nome, ma è troppo obsoleto"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Olympialex, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato anzitutto della figura di Ivan Gazidis: “Un professionista del mondo del calcio - riporta calcioefinanza.it - è stato il benvenuto. Si occupa di tre aree: la prima è costruire una squadra con giocatori giovani e che giochino un calcio veloce, più veloce rispetto a quello che si vede abitualmente in Italia, più simile al modello inglese o a quello dell’Ajax. La seconda area riguarda il nuovo stadio: San Siro ha un grande nome, ma è totalmente obsoleto per il calcio. La terza area sono gli sponsor: il Milan ne ha bisogno, senza risultati non arrivano gli sponsor e senza sponsor non arrivano i risultati”.

L’importanza del marchio Milan.

“Il Milan è un brand globale, abbiamo più tifosi di ogni altro club italiano e siamo nella top-5 in Europa, anche se non vinciamo da tempo. In Indonesia, per esempio, abbiamo 5 milioni di fan. Dobbiamo fare bene sul lato sportivo, ma la vera sfida è conquistare i nuovi tifosi in giro per il mondo. Abbiamo centri in Ciad, in Mali, in Pakistan, luoghi in cui mandiamo allenatori per allenare i giovani. Se vogliamo conquistare milioni di tifosi, ciò che devi fare è giocare in orari compatibili con le loro dirette tv”.