Milan, Scaroni: "L'algoritmo non mi convince. Spero si arrivi alla fine del campionato"

Nella sua intervista a Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch'io Sport, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato anche del possibile algoritmo spiegato da Gravina per la definizione della classifica qualora di dovesse fermare definitivamente il campionato: "Spero che si possa arrivare in fondo con il piano A, l'algoritmo non mi convince fino in fondo visto che si toglie l'imprevedibilità del calcio. Il dibattito però non mi interessa molto, spero che si possa concludere la stagione sul campo".