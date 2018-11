Milan, Scaroni: "Meglio tre qualificazioni in Champions che uno scudetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: "Quanto manca all'obiettivo? Nel calcio ci sono due montagne da scalare contemporaneamente: quella sportiva e quella economica, che vengono tenute insieme dal Fair Play finanziario. Dobbiamo cambiare le logiche di espansione del nostro campionato. Il Milan potrebbe essere avvantaggiato: è il club italiano con il maggior numero di tifosi all'estero. Vogliamo tornare a livelli economici e sportivi eccellenti. La Juventus? E' un modello, certo. Ma è vero anche che vincere sette scudetti di fila è un bellissimo record ma ormai i titoli nazionali hanno perso peso in favore delle competizioni europee. Per questo preferisco un Milan tre volte qualificato in Champions piuttosto che vincere uno scudetto. La sfida contro i bianconeri? La squadra non mi è spiaciuta, ho visto carattere e voglia di combattere. Non mi allarma avere interrotto una serie positiva, al contrario degli infortuni. Higuain? Da una parte devo dire che non è un ragazzo di 18 anni, e che deve sapersi trattenere, dall'altra, e da qui parte il ricorso, non ha offeso nessuno. Alla fine del processo vedremo se intervenire anche noi come società o meno".