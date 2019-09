© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente rossonero Paolo Scaroni, all'ingresso al teatro alla Scala per la cerimonia di premiazione del Best FIFA Football Award, ha parlato del progetto del nuovo stadio in condivisione tra Milan e Inter, facendo anche una battuta sul derby: "Come va con la questione stadio? Io spero benissimo. Ci vediamo il 26 settembre alle 11 del mattino alla Bovisa. Ci tenevo che la presentazione del nuovo stadio fosse al Politecnico, ci tenevo che questa grande opera la presentasse chi se ne intende. Un parere sul Milan e sul derby? Quello, guardi...", le parole riportate da milannews.it.

