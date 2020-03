Milan, Scaroni su Boban: "Le interviste si concordano. Maldini? Spero rimanga"

Intervista alle colonne del Corriere della Sera per il presidente del Milan Paolo Scaroni. Fra i vari temi toccati dal numero uno rossonero ha affrontato anche quello della recente rivoluzione dirigenziale in seno al club con l’addio di Zvonimir Boban e i conseguenti dubbi sulla permanenza di Paolo Maldini: “Me lo auguro. Detto tutto questo, da uomo d’azienda, le dico che quando dei dirigenti vogliono fare un’intervista devono concordarla, uno non può alzarsi e esprimersi in libertà, perché acuisce la confusione. Vale anche per me, che sono il presidente: concertare l’immagine della società è necessario».