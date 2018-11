Milan, Scaroni su Ibra: "E' un grande calciatore e potrà scegliere da solo"

© foto di Imago/Image Sport

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato anche di mercato nella lunga intervista che ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport: "Ibrahimovic e Pato? Il primo sarà libero di scegliere la prossima squadra. E' un giocatore fantastico e da tifoso lo adoro. Sul mercato però io non decido e il mio giocatore preferito in assoluto ce l'ho in squadra e si chiama Suso. Gattuso in bilico? Gli allenatori si valutano sui risultati e sta andando meglio dell'anno scorso quindi il discorso non si pone. Conte? Magari non me l'ha mai detto nessuno ma io non l'ho mai sentito menzionare. E personalmente non ho neanche il suo numero di telefono. Leonardo e Maldini? Sono un nostro grande successo. Hanno dato stabilità e competenza al club".