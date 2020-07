Milan, Scaroni su Pioli: "Mi aspettavo un progresso, ma questo è un progressone"

vedi letture

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha analizzato il prolungamento di contratto di Stefano Pioli, annunciato ieri dal club e oggi lungamente analizzato dai vertici societari rossoneri: "Sono molto contento di avere Pioli, che ci ha portato un Milan così divertente, giovane e attivo. Non può che farmi piacere. Un po’ di continuità ci fa bene. Io in Lega incontro molte persone e incontro chi ha avuto Pioli con sé; la Fiorentina, Lazio, Parma. Tutti parlano bene di lui. Vuol dire che ha saputo costruirsi una credibilità e una stima nella Serie A che ho riscontrato io stesso. Considero Pioli un vero gentleman. Con lui mi aspettavo un progresso, ma questo è un progressone. Abbiamo avuto partite fantastiche e mi sono divertito, finalmente abbiamo una squadra che gioca tutta insieme, che si diverte e ci fa divertire. Mi è piaciuta da matti la partita con la Juventus, anche perché mi è sembra un repetita alla rovescia di quel derby con l’Inter che ancora non riesco a mandare giù. Mi ha un po’ chetato il dolore che avevo provato in quel derby dell’inverno scorso”.