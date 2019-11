Milan, Scaroni sullo stadio: "Serve un iter chiaro. Possibili nuove idee"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito al progetto per il nuovo stadio a Milano. Queste le sue parole: "La legge degli stadi, quella su cui la nostra domanda è stata fondata, prevede che a fianco di un nuovo stadio ci siano anche iniziative immobiliari. Rifunzionalizzazione di San Siro? Può voler dire tante cose. Negli incontri che avremo con il Comune spero che questa parola venga riempita di contenuti. Bisogna capire se il tutto è compatibile con il nostro progetto sia dal punto di vista tecnico che economico. Un mese, due mesi sono tempi ragionevoli ma vogliamo un iter certo e chiaro perché dobbiamo prendere delle decisioni. Se dovessimo avere dei problemi, ci faremo venire in mente altre idee".