Milan scatenato, altri 50 milioni per Conti e Calhanoglu

La settimana che sta per arrivare si preannuncia caldissima per il Milan. Entro i primi giorni, lunedì o martedì, il Milan dovrebbe chiudere Andrea Conti e Hakan Calhanoglu, investendo la bellezza di quasi 50 milioni di euro, bonus compresi. E’ un Milan letteralmente scatenato sul mercato, ad un passo dall’acquisto numero sei e sette di questa folle campagna acquisti. Nemmeno il tempo di ufficializzare Fabio Borini, ieri a Casa Milan, (arrivato con la formula del prestito con obbligo di riscatto) che Fassone e Mirabelli si sono rimessi all’opera per concretizzare altre due operazioni imbastite nelle scorse settimane.

Andrea Conti è ormai un giocatore del Milan, mancano solo le visite mediche e l’ufficialità, il ritardo è dovuto alla contropartita che i rossoneri dovranno inserire nell’affare con l’Atalanta. Mentre per Calhanoglu il Milan è arrivato ad offrire 22 milioni più bonus, manca probabilmente un altro milione per riuscire ad ottenere il si definitivo del Bayer Leverkusen, ma anche questa sembra essere un’operazione quasi conclusa. Il turco è un importante innesto per Montella, poiché capace di giocare in diverse zone del campo. Il Milan vorrebbe impiegarlo come attaccante esterno ma può essere utilizzato in diversi ruoli a centrocampo. Conti e Calhanoglu sono ad un passo dal Milan, altri 50 milioni investiti per un mercato che sta rivoluzionando tutta la rosa rossonera.