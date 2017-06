Milan scatenato, arriva il colpo Andrè Silva: i retroscena

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un colpo tira l’altro. Il Milan non si ferma più, anzi, sta acquistando un giocatore dopo nel giro di pochissimi giorni. Nemmeno il tempo di presentare Musacchio, Kessie e Rodriguez, che la dirigenza rossonera ha preso anche Andrè Silva, attaccante classe 1995 proveniente dal Porto. E’ successo tutto nelle scorse ore, con un summit segreto a Milanello, anticipato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, con Fassone, Mirabelli, il procuratore Jorge Mendes e il giocatore stesso. Bisognava solo limare gli ultimi dettagli, il grosso era già fatto. L’incontro però è stato decisivo per l’ok definitivo, il Milan ha trovato l’accordo economico con Silva e con Mendes, contratto di 5 anni, mentre al porto andranno 36 milioni di euro circa. La squadra portoghese inizialmente chiedeva 60 milioni, il prezzo della clausola di rescissione, ma le cattive condizioni economiche hanno indotto ad accettare l’offerta milanista. Silva è il quarto colpo dell’era cinese, del duo Fassone-Mirabelli, una dirigenza letteralmente scatenata che non accenna a rallentare. Si lavora notte e giorno, anche di domenica sera. L’obiettivo è presentare per il raduno di Milanello una squadra già completa, ed ora è stato incastrato un altro importante tassello. Andrè Silva stamattina svolgerà le visite mediche prima di diventare ufficialmente il nuovo riferimento offensivo del Milan.