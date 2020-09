Milan scatenato, non solo Tonali: scambio di documenti col Real Madrid per Brahim Diaz

Non solo Sandro Tonali. Il Milan sta organizzando in queste ore l'arrivo in Italia di Brahim Diaz, trequartista classe '99 ormai a un passo dal club rossonero. Col Real Madrid accordo raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società spagnola. La trattativa è nelle sue fasi finali: è in corso, riporta 'Sky', lo scambio di documenti tra i due club, passaggio che fa da preludio all'arrivo del giocatore in Italia.