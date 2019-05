Milan, scatta il toto-allenatore: tutti i nomi sulla lista

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il settimo posto in classifica mette a rischio la qualificazione del Milan alla prossima Champions League, accarezzata per gran parte del girone di ritorno. Ma non tutto è perduto, perché con 4 partite ancora a disposizione i rossoneri potrebbero ancora farcela. Ecco perché lunedì pomeriggio la dirigenza dopo un colloquio con Gennaro Gattuso ha deciso di proseguire con lui in panchina fino al termine dell’anno, senza cambiare guida tecnica a quattro match dalla fine. Quasi inevitabile però l’addio di Ringhio alla conclusione del campionato, e dunque la proprietà si sta guardando intorno per analizzare il panorama degli allenatori presenti in Italia e in Europa, e scegliere il migliore per il progetto di riportare i rossoneri in alto.

Il primo della lista è Antonio Conte, e qualche contatto con Maldini sembra esserci stato nelle scorse ore. Ma sul tecnico ex Chelsea c’è la fila. Roma, Inter, Psg, pure la Juve ci ha pensato, ecco perché resta un sogno difficilmente realizzabile, servirebbe il massimo impegno da parte della proprietà americana per strapparlo alla concorrenza. Poi c’è Maurizio Sarri, già vicino al Milan prima dell’arrivo di Mihajlovic, e potrebbe essere l’uomo giusto soprattutto se il Chelsea non dovesse qualificarsi alla prossima Champions. Alla lista si aggiunge anche il nome di Gasperini che sta facendo cose eccezionali con l’Atalanta, ma anche qui ci sono una serie d’incognite. In primis l’approdo in un club che non concede tempo agli allenatori ma che pretende subito i risultati, con tutte le pressioni che ci sono in una piazza che non vince da sei anni. Ma per Gasperini sarebbe il giusto coronamento per una carriera fatta sempre di bel gioco e lavoro con i giovani.

Il Milan ha sondato il terreno anche con Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo, ma entrambi non sono molto graditi dalla tifoseria, che in queste ore ha espresso disappunto sull’ipotesi Di Francesco con tanti messaggi sui social. All’estero continuano a interessare i profili di Emery e Pochettino, ma è difficile arrivare ad allenatori della Premier League, abituati a un altro calcio e con altri budget sul mercato.