Milan, scatta l'operazione Bakayoko: si lavora al riscatto col Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Scatta l'operazione Tiémoué Bakayoko in casa Milan. Il centrocampista francese, dopo un avvio complicato, ha conquistato critica e tifosi, ora la società lavora al riscatto. Come evidenzia Tuttosport, i rossoneri hanno già versato al Chelsea 5 milioni di euro, l'opzione di acquisto è fissata a 38. Una cifra che il Milan vuole abbassare, puntando anche sul rapporto tra il giocatore e Gattuso. Oltre a convincere il Chelsea, però, Bakayoko dovrà anche tagliarsi l'ingaggio: i 7 milioni attuali non sono sostenibili dal Milan, che vorrebbe invece portarlo a 4 più bonus.