Milan, scatta l’esame di maturità: Gattuso ha un solo dubbio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo un girone di ritorno eseguito a ritmi sostenuti, al pari della Juve e del Napoli, per il Milan è arrivato il tanto atteso esame di maturità in casa della capolista. I rossoneri non hanno mai vinto allo Stadium e questa volta intendono provarci per davvero. I numeri dicono che il gruppo di Gattuso viaggia alla stessa media dei bianconeri in questo 2018 e gli uomini di Allegri potrebbero essere già con la mentre altrove, avendo dopo poche ore un importantissimo impegno contro il Real Madrid in Champions. Ma è anche vero che la Juve è abituata a giocare gare di spessore ogni tre giorni, quindi difficilmente prenderà sotto gamba la sfida al Milan.

Per Gattuso però è un vero e proprio esame di maturità, non per la sua posizione in panchina (saldissima), ma perché prendere punti a Torino sarebbe la sua definitiva consacrazione. Nel girone di ritorno i big match li ha sempre vinti, con Samp, Lazio e Roma, mancano all’appello Juve, Inter e Napoli che affronterà nelle prossime quattro partite (prima degli azzurri c’è il Sassuolo). Gattuso ha le sue convinzioni tattiche, sarà ancora 433 con gli stessi uomini e con il solito dubbio in attacco. Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura, Suso e Calhanoglu sono quasi certi di una maglia da titolare a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, mentre il ballottaggio è tra Cutrone e Kalinic, con il giovane italiano avanti. Più staccata la candidatura di Andrè Silva. Oggi allenamento al mattino, poi la conferenza del tecnico calabrese e nel pomeriggio la partenza in pullman per Torino dove domani sera il Milan proverà a violare il catino bianconero.