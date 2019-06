© foto di Federico Gaetano

Il Milan continua a pensare a Patrik Schick ma la trattativa, se andrà in porto, potrà concretizzarsi solo tra qualche settimana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Marco Giampaolo vorrebbe provare a riaverlo con sé per farlo tornare sui livelli della Samp ma la trattativa non è affatto semplice.

Cambio in attacco - Secondo la rosea il nodo è legato alla posizione di Patrick Cutrone, che potrebbe lasciare il Milan durante questa finestra di mercato. Se l'italiano andrà via ecco che i rossoneri sarebbe pronti all'offensiva per il ceco, da affiancare a Piatek in attacco.