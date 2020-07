Milan, Schick si avvicina. E l'agente apre al trasferimento: "Rangnick lo ha voluto a Lipsia"

Patrick Schick si allontana dal Lipsia e si avvicina al Milan. L'attaccante ceco è gradito a Ralf Rangnick e soddisfa i requisiti della filosofia rossonera che punta a giocatori giovani.

Il club tedesco ha lasciato scadere l'opzione per il riscatto. Ricordiamo che l'estate scorsa il Lipsia ha pagato 3,5 milioni per il prestito e che avrebbe potuto completarne l'acquisto a titolo definitivo per un corrispettivo di 29 milioni.

Fonti vicine al giocatore rivelano che si sono registrati degli avvicinamenti proprio con il Milan. Acquistato dalla Roma per 42 milioni di euro nell'agosto 2017, Schick con la maglia giallorossa ha deluso, segnando appena 8 reti in 58 partite e giocando spesso in un ruolo non suo. A Lipsia, pur non essendo titolare, si è rilanciato con 10 reti in 26 presenze.

In merito l'agente del giocatore, Pavel Paska, ha dichiarato a idnes.cz: "Non ho tali informazioni. Tuttavia, se Ralf Rangnick dovesse allenare lì... Rangnick conosce molto bene Patrick ed era una delle persone che lo volevano davvero al Lipsia".