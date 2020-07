Milan, Schick vuole tornare in Italia: l'ingaggio è ok e la trattativa con la Roma può iniziare

Il Milan sta pensando a Patrik Schick per l'attacco della prossima stagione e secondo La Gazzetta dello Sport avrebbe già parlato con la Roma proponendo un'ufficiosa offerta da circa 20 milioni di euro. L'attaccante ceco vede di buon occhio un possibile ritorno in Serie A anche perché la garanzia si chiama Rangnick, dirigente che lo ha aiutato e non poco quando è arrivato al Lipsia. Anche l'ingaggio è all'altezza dei piani rossoneri, anche se ora i giallorossi dovranno decidere cosa fare del proprio attacco: con il potenziale addio di Dzeko infatti, non è detto che alla fine non si decida di puntare proprio su Schick.