© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Milan dopo la gara contro il Verona ci sono state scintille fra il tecnico Marco Giampaolo e il centrocampista Lucas Paquetà. Il brasiliano è stato infatti bocciato dall’allenatore che lo ha sostituito nell’intervallo dopo un primo tempo impalpabile e poi redarguito in conferenza stampa spiegando che si tratta di un giocatore “un po' troppo brasiliano”. Parole queste che non sono state digerite dal calciatore che su Instagram ha postato un filmato della gara con il commento “orgoglioso di essere brasiliano”, risposta indiretta – per i più – alle parole di Giampaolo.

Le mosse del Milan - La società rossonera, come riporta Tuttosport, non ha preso bene le esternazioni del brasiliano che ora rischia una multa e un richiamo nella speranza, del Milan, di evitare la rottura fra giocatore e allenatore che ha anche un altro campo di battaglia come quello relativo all’utilizzo di Rafael Leao. Il portoghese ha infatti ha scritto sotto il post del brasiliano “forza” ricevendo come replica dal compagno di squadra un significativo “Quando ti lasceranno telefonare?” (riferimento all’esultanza di Leao).