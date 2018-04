Milan, sconfitta che brucia: ora si fa davvero dura per il quarto posto

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan continua a perdere allo Juventus Stadium, anche il confronto di ieri sera è finito a favore dei bianconeri. Il tabellino dice 3-1 per la formazione di Allegri ma per 75 minuti i rossoneri hanno giocato alla pari dei padroni di casa, sfiorando anche il sorpasso con una traversa colpita da Calhanolgu. Poi nella ripresa è subentrata la stanchezza mentre nella Juve sono entrati giocatori di qualità come Cuadrado e Duglas Costa che hanno cambiato il volto del match. Alla fine sono arrivati tre gol per i bianconeri mentre al Milan resta solo una buona prestazione ma poi la classifica dice che ci sono 8 punti di distacco dalla zona Champions. “Sono contento della prestazione, ma mi brucia perdere. In questo momento, deve bruciare a tutti, se non è così nessuno diventerà un campione”, ha detto Gattuso al termine dello scontro allo Stadium.

Il Milan ha lottato e combattuto, particolarmente nel primo tempo quando ha gestito la partita meglio della Juve. Nella ripresa dopo aver sfiorato il vantaggio è calato fisicamente e ha subito due gol pensanti che hanno fatto affondare la barca. Ora il segreto sta nel reagire subito, mercoledì arriva l’Inter e a questo punto sarà una sfida spartiacque della stagione. “Il derby sarà decisivo, ma dobbiamo stare attenti anche per l’Europa League perché ci sono squadre dietro che stanno recuperando”, ha spiegato il tecnico calabrese. Sconfitta o pareggio con l’Inter sarebbero fatali, per il Milan resta solo un risultato: la vittoria. Gattuso dovrà essere bravo a rialzare il morale dei suoi giocatori.