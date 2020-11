Milan, scontro diretto per il primo posto in Europa: le rotazioni di Pioli

vedi letture

Il Lille non è un avversario semplice da affrontare ma il Milan stasera si gioca gran parte del passaggio dei gironi di Europa League. La squadra francese, seconda in classifica in Ligue 1, metterà ancora una volta i rossoneri alla prova: “Sarà una partita importante e difficile, sia noi che loro stiamo bene, il Lille ha qualità. Non sarà decisiva ma ci giocheremo tanto”, ha confessato Pioli alla vigilia. Il Milan arriva da 24 risultati utili consecutivi e spera di mantenere ancora l’imbattibilità. "Vogliamo comandare la partita, giocare un calcio propositivo. Siamo una squadra giovane ma già matura in campo, stiamo lavorando bene insieme”, ha spiegato il tecnico milanista. Per la gara di stasera Pioli dovrebbe applicare nuovamente qualche cambio rispetto alle partite di campionato, soprattutto per far rifiatare chi gioca spesso. E grazie alla panchina lunga l’allenatore può attingere su un numero ampio di giocatori di qualità, ecco perché contro il Lille riposeranno Calhanoglu, Bennacer, Leao e Saelemaekers. In campo ci saranno invece i nuovi acquisti del mercato estivo Diaz e Dalot: “Sono stati acquistati per le loro qualità e capacità, sono stati molto bravi a capire in fretta i nostri meccanismi e dare una grossa mano alla squadra. Sono giocatori giovani ma molto seri e vogliosi", ha spiegato Pioli in riferimento allo spagnolo e al portoghese in prestito rispettivamente dal Real Madrid e dallo United. In attacco ci sarà sempre Ibrahimovic.